UK-Klage gegen Sony PlayStation entwickelt sich weiter, Millionen könnten Anspruch auf Entschädigung haben

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Sony PlayStation in Großbritannien in rechtlichen Schwierigkeiten steckt, weil es angeblich seine Position als Marktführer im Land in Bezug auf den Betrieb und Betrieb der PlayStation Store zwischen 2016 und 2022 missbraucht hat. Eine Sammelklage von Alex Neill wurde eingereicht, in der es hieß, dass Sonys 30%ige Provision auf jeden Verkauf in ihrem Geschäft (eine Zahl, die wir auch an anderen Ladenfronten gesehen haben) Kunden abzockt, und obwohl es unwahrscheinlich schien, dass diese Behauptung jemals zu etwas führen würde, wurde in diesem Fall ein bedeutender Schritt nach vorne gemacht.

Jetzt wurde eine Mitteilung veröffentlicht, die besagt, dass Sie, wenn Sie zwischen dem 19. August 2016 und dem 19. August 2022 etwas auf der PlayStation Store gekauft haben, Anspruch auf eine Entschädigung zwischen 67 und 562 £ haben könnten, und dass ein britisches Gericht dem Kläger eine Anordnung zur Fortsetzung seiner Klage erteilt hat.

In der Klage heißt es: "Die Klage richtet sich gegen (1) Sony Interactive Entertainment Europe Limited und (2) Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (die "Beklagten"), denen der Gruppenvertreter vorwirft, durch den Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung gegen britisches und EU-Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben. Der Gruppenvertreter sagt, dass die Beklagten ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht haben, indem sie Entwicklern/Publishern von digitalen PlayStation-Spielen und Zusatzinhalten missbräuchliche Bedingungen auferlegt haben, was nach Ansicht des Gruppenvertreters dazu geführt hat, dass die Verbraucher gezwungen sind, diese Produkte im PlayStation Store zu kaufen, wo die Beklagten Provisionen von 30 % verlangen können. Infolgedessen behauptet der Vertreter der Gruppe, dass den Mitgliedern der Klasse für diese Produkte zu viel berechnet wurde."

Zugegeben, das bedeutet eigentlich noch nicht viel für jemanden, der eine Entschädigung sucht. In der Tat bedeutet diese Anordnung weder, dass der Fall gewinnen wird, oder, wenn er Entwicklungen zeigt, dass er bald abgeschlossen wird, aber es ist ein Schritt vorwärts in einem Fall, der sonst ziemlich unwahrscheinlich schien.

Es ist auch immer noch unklar, warum die Klage nur darauf abzielt, mit dem Finger auf Sony zu zeigen, wenn Microsoft, Nintendo und Valve (durch Steam ) auch ähnliche Provisionsgebühren für ihre Geschäfte erheben.