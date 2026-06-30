"UGREEN Revodok Maxidok 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station ". Ja, so heißt es. In gewisser Weise ist es "nur" ein Thunderbolt 5-Dock, wie die wir bisher getestet haben, aber UGREEN hält es für notwendig, ihm zwei verschiedene Namen zu geben, die beide auf "dok" enden.

Das gesagt, steckt hinter diesem wirklich verrückten Namen tatsächlich ein ziemlich professionelles Gerät. Okay, bei einem Dock geht es im Grunde nur um Geschwindigkeiten und Portauswahl, also fangen wir damit an. Diese kleine quadratische Box bietet zwei Kartenleser, TF und SD 4.0, drei 10Gbps USB-C-Ports, eine 3,5-Millimeter-Combo-Buchse und Split-Audio auf der Rückseite, drei 10Gbps USB-A-Ports, 2,5G-Ethernet, DisplayPort 2.1, zwei Thunderbolt 5-Ports und einen Thunderbolt 5-Upstream-Port für das angeschlossene Gerät. Es gibt auch einen NVMe PCIe Gen 4-Slot, der bis zu 8TB dedizierten Speicher aufnehmen kann.

Die Idee ist natürlich, einen Laptop anzuschließen, der mit 140W über das 240W-Netzteil geladen wird, was ebenfalls mehr als genug für Schnellladen verschiedener Marken ist. Das Einzige, was dir auffällt, ist HDMI, was natürlich ein Nachteil ist, wenn HDMI eine entscheidende Rolle in deinem Setup spielt.

Die Einheit ist in einer Zink-Aluminium-Legierung ummantelt und verfügt über perforierte Seiten für passive Kühlung sowie einen temperaturkontrollierten Ventilator. Das bedeutet, dass es eher wie ein ernsthafter Mini-PC aussieht als wie ein Thunderbolt-Dock, und das ist auf jeden Fall ein Kompliment. Es sieht passend aus und funktioniert entsprechend.

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Natürlich gibt es hier ein paar kleinere Probleme, auf die man hinweisen sollte. Wir haben ein M.2-Laufwerk angeschlossen, das theoretisch fast 6000 MB/s leisten sollte, aber wir haben etwa die Hälfte davon gemessen, was wahrscheinlich an der internen Bandbreite liegt. Außerdem könnte man argumentieren, dass 2,5 GbE Ethernet eher langsam ist und dass 10 GbE bei einem Flaggschiffgerät wie diesem zu erwarten sind. Und dann ist da noch dieser fehlende HDMI-Anschluss.

Das reicht, um das Erlebnis etwas zu verderben. Der Revodok Maxidok 17-in-1 sieht aus wie ein Dock, das alles bietet, aber das hat er nicht, obwohl er gute 420 Pfund kostet. Das reicht jedoch nicht aus, um dieses Dock nicht empfehlenswert zu machen. Wenn du bereit bist, HDMI zu opfern und etwas niedrigere Ethernet-Geschwindigkeiten zu akzeptieren, bekommst du ein ziemlich leistungsstarkes Kraftpaket, das einen Laptop in einen Desktop mit überwältigend erweiterter Funktionalität verwandelt.