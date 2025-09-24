Ugreen Nexode Retractable

Es gibt buchstäblich Tausende von Powerbanks, die Sie kaufen können, und obwohl es Premium-Marken gibt, die von Natur aus eine erhöhte Zuverlässigkeit, Verarbeitungsqualität und dergleichen bieten, stoße ich schockierend oft auf Freunde, Bekannte und Familienmitglieder, die sich nur für die Anzahl der mAh und den niedrigsten Preis aller Zeiten entschieden haben.

Aber wenn Sie trotzdem ein paar zusätzliche Dollar für eine Powerbank ausgeben möchten, die von einer angesehenen Marke stammt, hat Ugreen viele, viele Male erstklassige Hardware geliefert, und die neueste Nexode Powerbank ist nicht nur leistungsstark, sondern hat auch ein Ass im Ärmel.

Nexode ist eigentlich eine ganze Serie, die alle die Handschrift dieser neuen Idee tragen, und lassen Sie uns das zuerst aus dem Weg räumen. Anstatt dass Sie das USB-C-Kabel selbst ergänzen müssen, gerade weil es sonst nutzlos ist, wenn Ihrem Laptop, Smartphone oder Switch 2 der Strom ausgeht, ist es hier eingebaut. Wir haben das schon einmal gesehen, aber dieses hier ist "einziehbar". Die am einfachsten zu ziehende Parallele sind altmodische Staubsaugerkabel, bei denen Sie ein starkes USB-C-Kabel aus der Oberseite ziehen können, und wenn Sie ein wenig daran ziehen, fliegt es wieder an seinen Platz und "dockt" auch magnetisch an.

Es ist eine unglaublich clevere und innovative Lösung für ein ziemlich zentrales Problem, und wir ziehen immer den Hut vor Produkten, die die Anzahl der Gadgets, die man mit sich herumtragen muss, reduzieren. Das Kabel ist 70 Zentimeter lang, was alles in allem gar nicht schlecht ist.

Die Powerbank selbst hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit den neuesten Modellen von Anker, aber wer sich von wem "inspirieren" ließ, weiß ich einfach nicht. Es gibt ein nettes kleines LCD-Panel, das Ihnen einen vollständigen Überblick darüber gibt, wie viel Strom noch übrig ist und wie viele Watt aus den drei Pfaden insgesamt fliegen, wobei einer das Kabel ist, die anderen beiden USB-C und USB-A.

Die Kapazität beträgt 20.000mAh, und das ist hier eigentlich das zentrale Problem, denn sie wirkt etwas gering. Sandberg macht einen mit 50.000 mAh, und obwohl er auch 1,1 Kilo statt 550 Gramm wiegt, scheint die Größe nicht viel anders zu sein. Mit anderen Worten,; Ugreen hätte hier etwas mehr packen können.

Ansonsten ist dies eine wirklich zuverlässige Konstruktion und Ausführung. Das Kabel kann 100 W liefern, was so schnell ist, wie die meisten Geräte sowieso aufladen, und der USB-C-Anschluss kann gleichzeitig 65 W liefern, also gibt es hier ein echtes Element der Geschwindigkeit. Ugreen berechnet auch 89,99 € dafür, was meiner Meinung nach mehr ist, als viele für eine Powerbank zahlen würden, aber Sie erhalten auch Design, Verarbeitungsqualität, eine zweijährige Produktgarantie und ein intelligentes Kabel.

