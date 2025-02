UFL 's alternativer Fußball-Downloads-Update-Patch

HQ

In den letzten Tagen gab es auf den PlayStation Network-Servern eine Reihe von Problemen. Dies betrifft Live-Service-Titel oder Titel, deren Hauptspielerbasis sich im Online-Modus befindet. UFL, das Free-to-Play-Fußballprojekt, das vom Distributionsstudio Strikerz Inc. entwickelt wurde und darauf abzielt, mit EA Sports FC und eFootball zu konkurrieren, hat darunter gelitten und um seine Spieler zu entlasten (und dabei das Spiel zu bewerben), haben sie eine zusätzliche Herausforderung hinzugefügt, um den möglichen Verlust ihrer Benutzer auszugleichen. Die Herausforderung läuft vom 15. Februar um 01:00 Uhr bis zum 16. Februar um 01:00 Uhr und um die Herausforderung abzuschließen, müsst ihr ein Match in der Rangliste/im Showdown gewinnen, um 2.400.000 CP + 135 Star Points zu verdienen.

Es gab auch eine Änderung an der Benutzeroberfläche des Spiels. Sie haben vorübergehend das Element entfernt, das es Ihnen ermöglichte, Ihren Fortschritt beim Team Pass durch das Verdienen von Seiten zu verfolgen. Auf ihrem X-Account behaupten sie, dass dies aus Designgründen geschieht und dass sie bereits an einer verbesserten Version dieses Features arbeiten, die in naher Zukunft wieder verfügbar sein wird. Diese Änderung hat keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie du Teampass-Belohnungen erhältst.

Sie können ihre Erklärung im Tweet unten lesen!