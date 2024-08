UFL fühlt sich bereit, das Feld zu betreten und kündigt seine Veröffentlichung am 12. September für PS5 und Xbox Series an

HQ

UFL wurde erstmals vor drei Jahren angekündigt, als Strikerz. Inc. trat auf der Opening Night Live-Bühne der Gamescom auf, um mit eFootball und dem Still FIFA, jetzt EA Sports FC, zu konkurrieren. Es scheint, als hätten wir die ganze Zeit kaum einen Blick auf die Entwicklung geworfen, abgesehen von gelegentlichen Team-Deals und Alpha-Gameplay. Vor kurzem haben sie eine zweite offene Beta getestet, und es muss gut gelaufen sein, denn jetzt hat der offizielle Account des Spiels angekündigt, dass sie bereit sind, anzutreten.

UFL erscheint am 12. September für PS5 und Xbox Series, und diejenigen, die das Foundation-Paket erhalten, erhalten außerdem einige kosmetische Gegenstände, das Stadion "Estádio do Redentor" (sie können es aufgrund von Lizenzproblemen nicht Maracaná nennen) und sieben Tage Vorab-Zugang.

Nach der Ankündigung in den sozialen Medien haben einige Nutzer den Entwicklern geraten, das Veröffentlichungsdatum zu ändern, das so nah an seinem Konkurrenten EA FC 25 (20. September) liegt, aber die Schöpfer sind sehr zuversichtlich und versprechen, ab dem Moment der Veröffentlichung von UFL fortlaufende Unterstützung zu leisten.

Was halten Sie von UFL und glauben Sie, dass es in der Lage sein wird, seinen Platz unter Giganten wie eFootball 2025 und EA Sports FC 25 zu behaupten?