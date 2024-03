UFC-Kämpfer Mike Davis sagt, Halo habe ihm das Leben gerettet

HQ

Wenn du letzte Woche die UFC Fight Night 239 gesehen hast, konntest du sehen, wie Mike Davis Natan Levy in einem Leichtgewichtskampf besiegte. Aber wie Sie sich vielleicht vorstellen können, war es nicht immer offensichtlich, dass er so weit kommen würde, und in einem kürzlichen Interview mit Parry Punch verrät er ein Spiel, von dem er glaubt, dass es sein Leben gerettet hat: "Das Spiel, das mein Leben gerettet hat, war Halo."

Als er gebeten wird, dies zu klären, sagt Davis, dass er aus dem Bundesstaat New York kommt, "und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, gibt es nicht viele Schwarze", was zu wirklich schlimmem Mobbing führte:

".. Also wurde ich in Spinde gestopft, beschimpft, hochgehoben und in den Basketballkorb gesteckt. Bro, ich wurde gehänselt. Die meiste Zeit fand ich mich im Badezimmer wieder und versuchte, mir Schmerzen zuzufügen... Ich hatte keine Freunde. Ich habe es wirklich nicht getan."

Stattdessen fing er an, Xbox online zu spielen und fand schließlich Freunde und eine Community:

"Und was mir das Leben gerettet hat, war, dass ich nach der Schule nach Hause ging und die Xbox einschaltete, die ich von meiner Mutter geschenkt bekommen hatte... Und ich bekam Halo und traf Freunde. Und jeden Tag war das Einzige, was mich dazu gebracht hat, weiterzumachen, Halo zu spielen und mit meinen Freunden zu spielen."

Wir sind wirklich glücklich mit dem Spielen und Master Chief hat Mike Davis geholfen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Hast du echte Freunde gefunden, indem du online mit anderen gespielt hast?