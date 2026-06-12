UFC Freedom 250: Zeit in Europa und wie man das White-House-Event mit Topuria und Gaethje live verfolgt.

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Die UFC-Veranstaltung im Weißen Haus, genannt UFC Freedom 250, zur Feier von 250 Jahren seit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika und zeitgleich mit Donald Trumps 80. Geburtstag, findet an diesem Sonntag, dem 14. Juni, in einer speziell gebauten Arena in den Gärten vor dem Weißen Haus statt, mit einer offiziellen UFC-Weltmeisterschaft im Leichtgewicht: Ilia Topuria wird seinen Gürtel gegen Justin Gaethje verteidigen.

Wann findet das UFC-Weiße Haus-Event in Europa statt?

Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr Eastern Time, Ortszeit in Washington DC. Das bedeutet, dass es erst am Montag zur europäischen Zeit beginnt. Das UFC Freedom 250 beginnt am Montag, den 15. Juni, um 2:00 Uhr CEST (zentraleuropäische Sommerzeit), 1:00 Uhr BST im Vereinigten Königreich.

Alle Kämpfe im UFC Freedom 250 Event

Beachte, dass Topuria gegen Gaethje, als Hauptkampf, einige Stunden nach Beginn des Events stattfinden wird, das folgende Kämpfe beinhaltet:



Leichtgewichtsmeisterschaft: Ilia Topuira vs. Justin Gaethje



Interim-Schwergewichtsmeisterschaft: Alex Pereira vs. Ciryl Gane



Bantamgewicht: Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi



Schwergewicht: Josh Hokit vs. Derrick Lewis



Leichtgewicht: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler



Mittelgewicht: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus



Federgewicht: Diego Lopes vs. Steve Garcia





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Wo kann man das UFC Freedom 250 am Sonntag/Montag sehen

Die Veranstaltung wird auf mehreren Kanälen in ganz Europa live übertragen. Hier ist eine Liste der Kommentatoren für UFC Freedom 250 mit Ilia Topuria und Justin Gaethje:



Frankreich: RMC Sport



Schweiz: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass



Deutschland: DAZN



Österreich: DAZN



Italien: HBO Max



Niederlande: HBO Max



Spanien: HBO Max



Tschechische Republik: Nova



Slowakei: Nova



Dänemark: Viaplay



Norwegen: Viaplay



Schweden: Viaplay



Finnland: Viaplay



Island: Viaplay



Vereinigtes Königreich: TNT Sports



Irland: TNT Sports



Balkan: Arena Fight TV



Alternativ kannst du auch mit dem UFC Fight Pass auf diese und andere UFC-Events zugreifen, wobei das von der Region abhängt.

Wirst du UFC Freedom 250 mit Ilia Topuria gegen Justin Gaethje schauen?