UFC Freedom 250: Zeit in Europa und wie man das White-House-Event mit Topuria und Gaethje live verfolgt.
Ilia Topuria verteidigt seine Weltmeisterschaft im Leichtgewicht im Weißen Haus vor Donald Trump.
Die UFC-Veranstaltung im Weißen Haus, genannt UFC Freedom 250, zur Feier von 250 Jahren seit der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika und zeitgleich mit Donald Trumps 80. Geburtstag, findet an diesem Sonntag, dem 14. Juni, in einer speziell gebauten Arena in den Gärten vor dem Weißen Haus statt, mit einer offiziellen UFC-Weltmeisterschaft im Leichtgewicht: Ilia Topuria wird seinen Gürtel gegen Justin Gaethje verteidigen.
Wann findet das UFC-Weiße Haus-Event in Europa statt?
Die Veranstaltung beginnt um 20:00 Uhr Eastern Time, Ortszeit in Washington DC. Das bedeutet, dass es erst am Montag zur europäischen Zeit beginnt. Das UFC Freedom 250 beginnt am Montag, den 15. Juni, um 2:00 Uhr CEST (zentraleuropäische Sommerzeit), 1:00 Uhr BST im Vereinigten Königreich.
Alle Kämpfe im UFC Freedom 250 Event
Beachte, dass Topuria gegen Gaethje, als Hauptkampf, einige Stunden nach Beginn des Events stattfinden wird, das folgende Kämpfe beinhaltet:
- Leichtgewichtsmeisterschaft: Ilia Topuira vs. Justin Gaethje
- Interim-Schwergewichtsmeisterschaft: Alex Pereira vs. Ciryl Gane
- Bantamgewicht: Sean O'Malley vs. Aiemann Zahabi
- Schwergewicht: Josh Hokit vs. Derrick Lewis
- Leichtgewicht: Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler
- Mittelgewicht: Bo Nickal vs. Kyle Daukaus
- Federgewicht: Diego Lopes vs. Steve Garcia
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Wo kann man das UFC Freedom 250 am Sonntag/Montag sehen
Die Veranstaltung wird auf mehreren Kanälen in ganz Europa live übertragen. Hier ist eine Liste der Kommentatoren für UFC Freedom 250 mit Ilia Topuria und Justin Gaethje:
- Frankreich: RMC Sport
- Schweiz: RMC Sport, DAZN, UFC Fight Pass
- Deutschland: DAZN
- Österreich: DAZN
- Italien: HBO Max
- Niederlande: HBO Max
- Spanien: HBO Max
- Tschechische Republik: Nova
- Slowakei: Nova
- Dänemark: Viaplay
- Norwegen: Viaplay
- Schweden: Viaplay
- Finnland: Viaplay
- Island: Viaplay
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports
- Irland: TNT Sports
- Balkan: Arena Fight TV
Alternativ kannst du auch mit dem UFC Fight Pass auf diese und andere UFC-Events zugreifen, wobei das von der Region abhängt.
Wirst du UFC Freedom 250 mit Ilia Topuria gegen Justin Gaethje schauen?