UEFA Women's Champions League: Viertelfinalspiele und -zeiten diese Woche

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Nach einer langen Pause seit den K.-o.-Playoff-Spielen kehrt die UEFA Women's Champions League diese Woche für das Viertelfinale zurück, mit Wolfsburg, Olympique Lyonnes, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United und Bayern München.

In der letzten Runde im Februar schieden Paris FC, Leuve, Atlético de Madrid und Juventus aus. Dies ist das erste Jahr, in dem die Women's Champions League im Herrenformat ausgetragen wird, das in der letzten Saison eingeführt wurde, aber mit weniger Vereinen gibt es immer noch kein Achtelfinale, nur die K.-o.-Playoffs nach der Ligaphase, gefolgt von Viertelfinals.

Dies sind die Champions-League-Spiele der Frauen, die Sie diese und die nächste Woche sehen können:

Spiele der UEFA Women's Champions League diese Woche:

Dienstag, 24. März



Wolfsburg gegen OL Lyonnes: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 25. März



Real Madrid gegen Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT



Manchester United gegen Bayern München: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Das Rückspiel geht nächste Woche weiter:

Mittwoch, 1. April



Bayern München gegen Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen Arsenal: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Donnerstag, 2. April



Barcelona gegen Real Madrid: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



OL Lyonnes gegen Wolfsburfg: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Die Halbfinals finden am 25./26. April und am 2./3. Mai statt, das Finale findet am 23. Mai in Oslo statt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr die Women's Champions League gewinnen?