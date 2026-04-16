UEFA Europa League und Conference League Vorschau: Werden wir heute Abend ein Comeback sehen?

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Die Halbfinalisten der UEFA Europa League und UEFA Conference League werden heute Donnerstag mit dem Rückspiel des Viertelfinals entschieden. In der Europa League hat Freiburg einen großen Vorsprung von 3 Toren gegen Celta de Vigo, und Aston Villa bleibt mit zwei Toren Favorit gegen Bologna, aber Betis und Braga stehen 1:1, genauso wie Nottingham Forest gegen Porto.

In der Conference League werden nur große Aufholjagden verhindern, dass Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz und Crystal Palace sich nach den Ergebnissen des Hinspiels letzte Woche ins Halbfinale qualifizieren. Werden wir heute große Überraschungen erleben?

Europa-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April,



Celta Vigo gegen Freiburg: 18:45 CEST / 17:45 BST (0-3 Gesamtergebnis)



Real Betis gegen Braga: 21:00 MESZ / 20:00 BST (1:1 Gesamtergebnis)



Nottingham Forest gegen Porto: 21:00 CEST / 20:00 BST (1:1 Gesamtergebnis)



Aston Villa gegen Bologna: 21:00 MESZ / 20:00 BST (3:1 Gesamtergebnis)



Conference-League-Spiele am Donnerstag, den 16. April



AZ Alkmaar gegen Shakhtar Donetsk: 18:45 MESZ / 17:45 BST (0-3 Gesamtergebnis)



AEK Athen gegen Rayo Vallecano: 21:00 CEST / 20:00 BST (0-3 Gesamtergebnis)



Straßburg gegen Mainz: 21:00 MESZ / 20:00 BST (0-2 Gesamtergebnis)



Fiorentina gegen Crystal Palace: 21:00 MESZ / 20:00 BST (0-3 Gesamtergebnis)



In der Europa League trifft der Sieger von Betis/Braga auf den Sieger von Freiburg/Celta; und der Sieger von Porto/Forest trifft auf den Sieger von Aston Villa/Bologna.

In der Conference League trifft der Sieger der Shakhtar/Alkmaar auf den Sieger von Fiorentina/Crystal Palace; und der Sieger von Rayo Vallecano/AEK Athen trifft auf Mainz oder Straßburg.

In beiden Wettbewerben finden die Halbfinals am 30. April und 7. Mai statt, in derselben Woche wie das Halbfinale der Champions League, mit dem Europa-League-Finale am 20. Mai und dem Conference-League-Finale am 27. Mai.