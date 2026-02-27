UEFA Europa League Auslosung: Rivalen für das Achtelfinale bekannt gegeben

HQ

Unmittelbar nach der Auslosung der Champions League präsentierte die UEFA die Auslosung für das Achtelfinale der Europa League in Nyon, Schweiz, wo wir die Rivalen für das Achtelfinale der Champions League kennen, das am 12. und 19. März stattfinden wird, sowie das vollständige Rundenspiel bis zum Finale.

Wir kennen nicht nur die Runde der letzten 16, sondern auch das Turnierplan und die Rivalen für Viertelfinals, Halbfinals und Finals:

La vector / Shutterstock

Dies sind die Europa-League-Duelle im Achtelfinale. Die zweitplatzierten Teams spielen das Rückspiel zu Hause (Braga, Betis, Freiburg, Lyon, Porto, Midtjylland, Roma und Aston Villa).

Achtelfinale der Europa League

Silberpfad



Ferencváros gegen Braga



Panathinaikos gegen Betis



Genk gegen Freiburg



Celta de Vigo gegen Lyon



Der Sieger von Ferencváros/Braga trifft im Viertelfinale auf den Sieger von Panathinaiks/Betis.

Im Halbfinale treffen sie auf den Sieger von Genk/Freiburg gegen Celta/Lyon.

Oranger Pfad



Suttgart gegen Porto



Nottingham Forest gegen Midtjylland



Bologna gegen Roma



Lille gegen Aston Villa



Der Sieger von Suttgart/Porto trifft im Viertel auf Forest/Midtjylland.

Im Halbfinale treffen sie auf den Sieger von Bologna/Roma gegen Lille/Ason Villa.