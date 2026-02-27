UEFA Europa League Auslosung: Rivalen für das Achtelfinale bekannt gegeben
Der Weg für das Europa-League-Finale, das mit dem Achtelfinale beginnt, wurde bekannt gegeben.
Unmittelbar nach der Auslosung der Champions League präsentierte die UEFA die Auslosung für das Achtelfinale der Europa League in Nyon, Schweiz, wo wir die Rivalen für das Achtelfinale der Champions League kennen, das am 12. und 19. März stattfinden wird, sowie das vollständige Rundenspiel bis zum Finale.
Wir kennen nicht nur die Runde der letzten 16, sondern auch das Turnierplan und die Rivalen für Viertelfinals, Halbfinals und Finals:
Dies sind die Europa-League-Duelle im Achtelfinale. Die zweitplatzierten Teams spielen das Rückspiel zu Hause (Braga, Betis, Freiburg, Lyon, Porto, Midtjylland, Roma und Aston Villa).
Achtelfinale der Europa League
Silberpfad
- Ferencváros gegen Braga
- Panathinaikos gegen Betis
- Genk gegen Freiburg
- Celta de Vigo gegen Lyon
Der Sieger von Ferencváros/Braga trifft im Viertelfinale auf den Sieger von Panathinaiks/Betis.
Im Halbfinale treffen sie auf den Sieger von Genk/Freiburg gegen Celta/Lyon.
Oranger Pfad
- Suttgart gegen Porto
- Nottingham Forest gegen Midtjylland
- Bologna gegen Roma
- Lille gegen Aston Villa
Der Sieger von Suttgart/Porto trifft im Viertel auf Forest/Midtjylland.
Im Halbfinale treffen sie auf den Sieger von Bologna/Roma gegen Lille/Ason Villa.