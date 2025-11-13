UEFA Euro 2028-Stadien und Details in England, Wales, Schottland und Irland bestätigt

HQ

Die Organisatoren der UEFA Euro 2028 gaben diese Woche bekannt, dass die kommende Europameisterschaft in Cardiff beginnt und das Finale im Wembley-Stadion stattfindet. Das Vereinigte Königreich und Irland sind die Organisatoren und folgen damit dem Trend, dass mehrere Länder Gastgeber der großen Fußballsportereignisse sind.

Es wird Spiele in England, Schottland, Wales und der Republik Irland geben. Alle Stadien wurden bekannt gegeben:



Cardiff: Nationalstadion von Wales



Dublin: Dublin Arena



Glasgow: Hampden Park



Newcastle: St. James' Park



Manchester: Manchester City Stadion



Liverpool: Everton-Stadion



Birmingham: Villa Park



London: Tottenham Hotspur Stadion



London: Wembley-Stadion



Das Eröffnungsspiel der ersten Gruppe A findet am Freitag, den 9. Juni 2028 in Cardiff statt. In allen acht Stadien mit Ausnahme von Wembley werden Achtelfinalspiele ausgetragen; und die Viertelfinals werden in Cardiff, Dublin, Glasgow und Wembley ausgetragen. Um sportliche Fairness und Gleichbehandlung zu gewährleisten, werden die Sieger des Achtelfinales ihr Viertelfinale an einem anderen Ort austragen, teilte die UEFA mit.

Was das Turnier betrifft, erwarten Sie keine Änderungen wie bei der nächsten Weltmeisterschaft 2026 (mit mehr teilnehmenden Teams). Bei der UEFA Euro 2028 werden die üblichen 24 Mannschaften in der Gruppenphase antreten und der Weg ins Finale ist festgelegt. Wenn sie sich qualifizieren, sind die fünf Fussballmannschaften aus den Gastgeberländern für die Gruppenspiele "zu Hause" gesichert: England würde in Manchester oder London spielen, Irland in Dublin, Schottland in Glasgow, Wales in Cardiff... und Nordirland in England (London oder Birmingham).

Freust du dich schon auf die UEFA Euro 2028?