UEFA Conference League Finale: Rayo Vallecano gegen Crystal Palace, Vorschau und Anschauung

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Rayo Vallecano gegen Crystal Palace, zwei relativ kleine Teams in den südlichen Vororten von Madrid und London, treffen heute Abend in einem bisher nie gesehenen Finale der UEFA Conference League aufeinander; einer von ihnen wird seinen ersten europäischen Pokal gewinnen, der zugleich der größte aller Zeiten sein wird.

Crystal Palace wechselte fast immer zwischen erster und zweiter Liga, und nach dem besten dritten Platz in der Premier League 1990/91 erlitt sie eine Reihe finanzieller Rückschläge und ging zweimal in Insolvenz. Doch seit dem Aufstieg zurück in die Premier League im Jahr 2013 bleiben sie 13 Saisons an der Spitze, die längste Serie aller Zeiten, und gewannen letztes Jahr endlich einen Pokal, als sie Liverpool im FA-Cup-Finale besiegten.

Diese Conference League war ihre zweite Teilnahme an einer europäischen Meisterschaft, nachdem sie die dritte Runde des Intertoto Cups 1998 erreicht hatten, in derselben Saison sie aus der Premier League abstiegen.

Rayo Vallecano hat eine noch turbulentere Vergangenheit und Gegenwart, mit nur 22 Saisons seit seiner Gründung vor 101 Jahren in der höchsten Spielklasse und leidet unter finanzieller Instabilität, wobei das heruntergekommene Heimstadion vernachlässigt wurde und berühmt dafür war, Tickets nur persönlich und nicht online zu verkaufen.

Doch dieser Verein hat einen besonderen Charme mit großen sozialen Wurzeln im Arbeiterviertel Vallecas, der die Herzen der Fans in ganz Europa erobert hat, während Rayo dominierend im Wettbewerb aufstieg (auch die zweite Teilnahme überhaupt an Europa nach dem Viertelfinale des UEFA-Pokals 2001). Wenn sie gewinnen, wäre es ihr zweiter Major-Titel nach dem Gewinn der Second Division im Jahr 2018.

UEFA Conference League Finale 2025/26: Wie man zuschaut

Das UEFA Conference League Finale findet am Mittwoch, den 27. Mai, um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST in der Red Bull Arena in Leipzig statt.

Hier ist eine Liste der Kanäle, die heute Abend das finale live übertragen werden:



Österreich: Canal+



Belgien: RTBF, Telenet, Be TV*



Bulgarien: bTV, A1



Kroatien: Arena Sport



Tschechien: TV Nova, Sport 1*



Dänemark: Disney+



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: RTL



Griechenland: Antenna TV, Cosmote TV



Ungarn: M4 Sport, RTL



Island: Syn, Viaplay



Italien: Himmel



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: Viaplay



Polen: Polsat



Portugal: Sport TV, DAZN



Republik Irland: Premier Sports



Rumänien: DIGI, Clever Media



Spanien: Movistar



Schweden: Disney+



Schweiz: blau, SRG



Türkei: TRT



Ukraine: Megogo, Football TV UA



Vereinigtes Königreich: HBO Max



Rayo Vallecano oder Crystal Palace – wer wird die fünfte Ausgabe der Conference League gewinnen?