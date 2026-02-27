UEFA Conference League Auslosung LIVE: Rivalen für das Achtelfinale bekannt gegeben

HQ

Nach den Auslosungen der Champions League und Europa League findet die Auslosung für das Achtelfinale der Conference League am Freitagmorgen in Nyon, Schweiz, statt. In einem Live-Event, das Sie auf der UEFA-Website, der offiziellen UEFA-App sowie auf Ihren üblichen lokalen Champions-League-TV-Kanälen (Movistar in Spanien, TNT Sports im Vereinigten Königreich...) verfolgen können, beginnend um 14:00 Uhr MEZ. 13:00 GMT.

Heute ist der Tag, an dem wir die Rivalen für das Achtelfinale der Conference League kennen, das am 12. und 19. März stattfinden wird, sowie für das vollständige Bracket bis zum Finale, was bedeutet, dass wir vorhersagen können, auf welchem potenziellen Rivalen jedes Team auf dem Weg ins Finale aufeinandertreffen wird.

Wie Sie vielleicht wissen, hat jedes Team nur zwei Optionen, die durch ihre Position in der Ligaphase bestimmt werden. Es wird also wie Münze werfen. Dies sind die möglichen Duelle, und wir werden sie aktualisieren, sobald sie live angekündigt werden:

Conference League Achtelfinale



Rijeka gegen Raków Częstochowa/Straßburg



Fiorentina gegen Raków Częstochowa/Straßburg





Sigma Olomuc gegen Larnaca/Mainz



Crystal Palace gegen Larnaka/Mainz





Lech Poznań gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk



Samsunspor gegen Rayo Vallecano/Shaktar Donezk

