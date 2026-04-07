UEFA Champions League Viertelfinal-Vorhersagen: Wer wird laut Statistik voraussichtlich gewinnen

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Die Viertelfinals der Champions League beginnen heute mit einem europäischen Klassiker, Real Madrid gegen Bayern München, das bis heute das meistgespielte Spiel in der Geschichte der Champions League und Europapokal ist: Es wurde 28 Mal ausgetragen, Madrid gewann 14 und Bayern 11.

Auch Sporting Lissabon wird versuchen, das angeschlagene Arsenal zu besiegen, wobei Viktor Gyokeres zu seinem ehemaligen Verein zurückkehrt. Am Mittwoch richtet Barcelona das zweite Duell in Folge gegen Atlético de Madrid aus, und Liverpool wird sich mit den Titelverteidigern Paris Saint-Germain messen.

Laut Opta Analyst bleibt Arsenal trotz der jüngsten Enttäuschungen beim EFL Cup und FA Cup, die von Manchester City und Southampton ausgeschieden wurden, weiterhin Favorit auf den Wettbewerb. Nach Tausenden von Simulationen sind dies die Chancen, die jedem Team gegeben wird, um diese und nächste Woche das Viertelfinale zu bestehen...:



Arsenal: 77,7 % / Sporting: 22,3 %



Bayern München: 64,5 % / Real Madrid 35,5 %



Barcelona: 68 % / Atlético de Madrid: 32 %



Paris Saint-Germain: 59,6 % / Liverpool: 40,4 %



Opta erwartete, dass das Duell zwischen PSG und Liverpool das gleichste von allen sein würde, wobei man bedenkt, dass PSG trotz Liverpools enttäuschender Saison in dieser Saison keineswegs perfekt war und weiterhin um den Meistertitel kämpft. Unterdessen erhalten Arsenal, Bayern und Barcelona einen deutlichen Vorteil gegenüber ihren Rivalen... Aber kann man Real Madrid wirklich aus der Champions League abschreiben?

Dienstag, 7. April:



Real Madrid gegen Bayern München: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Sporting Lissabon gegen Arsenal: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Mittwoch, 8. April:



Barcelona gegen Atlético de Madrid: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Paris Saint-Germain gegen Liverpool: 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST



Rückspiele:

Dienstag, 14. April



Atlético de Madrid gegen Barcelona: 21:00 MESZ, 20:00 BST



Liverpool gegen PSG: 21:00 MES, 20:00 BST



Mittwoch, 15. April



Bayern gegen Real Madrid: 21:00 MES, 20:00 BST



Arsenal gegen Sporting: 21:00 CEST, 20:00 BST

