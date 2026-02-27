UEFA Champions League Auslosung LIVE: Rivalen für das Achtelfinale bekannt gegeben

HQ

Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League findet am Freitagmorgen in Nyon, Schweiz, statt, bei einem Live-Event, das Sie auf der UEFA-Website, der offiziellen UEFA-App sowie auf Ihren üblichen lokalen Champions-League-TV-Kanälen (Movistar in Spanien, TNT Sports im Vereinigten Königreich...) verfolgen können.

Heute ist der Tag, an dem wir die Rivalen für das Achtelfinale der Champions League kennen, die am 10./11. und 17./18. März stattfinden sollen, sowie das vollständige Turnier bis zum Finale, was bedeutet, dass wir vorhersagen können, welchen potenziellen Rivalen jedes Team auf dem Weg ins Finale treffen kann.

Wie Sie vielleicht wissen, hat jedes Team nur zwei Optionen, die durch ihre Position in der Ligaphase bestimmt werden. Es wird also wie Münze werfen. Dies sind die möglichen Duelle, und wir werden sie aktualisieren, sobald sie live angekündigt werden:

Auslosung der Achtelrunde der Champions League



Paris Saint Germain gegen Barcelona oder Chelsea



Newcastle gegen Barcelona oder Chelsea





Galatasaray vs. Liverpool oder Tottenham



Atleti gegen Liverpool oder Tottenham





Real Madrid gegen Sporting oder Manchester City



Bodo/Glimt gegen Sporting oder Manchester City





Atalanta gegen Arsenal oder Bayern



Leverkusen gegen Arsenal oder Bayern

