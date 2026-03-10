UEFA Champions League Achtelfinale: Zeiten und wie man die Spiele diese Woche anschaut

HQ

Die Champions League kehrt diese Woche zurück, mit dem interessantesten Teil des Wettbewerbs für viele: den K.-o.-Runden vom Achtelfinale bis zum Finale im Mai. Obwohl wir erst nächste Woche wissen, wer sich qualifiziert, beginnt das 180-minütige Spiel heute Dienstag mit Heimspielen für Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle und Atalanta. Am Mittwoch ist es Zeit für Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid und den herausragenden Spieler der vorherigen Runden, Bodo/Glimt, zu versuchen, sich vor dem Rückspiel nächste Woche einen guten Vorteil zu Hause aufzubauen.

Hier sind die Champions-League-Spiele, die Sie diese Woche nicht verpassen dürfen, mit den üblichen Anstoßzeiten. Seien Sie vorsichtig, dass Liverpool und Arsenal ihre Spiele heute und morgen in der Nachmittagsschicht bestreiten.

Achtelfinale der Champions League

Dienstag, 10. März:



Galatasaray gegen Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle gegen Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Atleti gegen Tottenham: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Atalanta gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Mittwoch, 11. März:



Bayer Leverkusen gegen Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bodo/Glimt gegen Sporting: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 MET, 20:00 GMT



Rückspiel: Dienstag, 17. März:



Sporting gegen Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City gegen Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Arsenal gegen Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Rückspiel: Mittwoch, 18. März:



Barcelona gegen Newcastle: 18:45 MEZ, 17:45 GMT



Tottenham gegen Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Bayern gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Wie man die Achtelrunde der Champions League anschaut:

Hier ist eine Liste von Fernsehsendern in Europa, auf denen Sie die UEFA Champions League-Spiele live verfolgen können, vom Achtelfinale dieser Woche bis zum Finale im Mai.



Belgien: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Kroatien: HRT, Arena Sport



Tschechien: TV Nova



Dänemark: Viaplay



Finnland: MTV Oy



Frankreich: Canal+



Deutschland: DAZN, Amazon Prime, ZDF



Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL, Sport 1



Island: Syn, Viaplay



Italien: Sky, Amazon Prime



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: TV2 Norwegen



Polen: Canal+



Portugal: Sport TV, DAZN



Republik Irland: RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spanien: Movistar+



Schweden: Viaplay



Türkei: TRT



Vereinigtes Königreich: TNT Sports, Amazon Prime, BBC



Und eine kurze Erinnerung an die bevorstehenden Termine:



Viertelfinale: 7.–8. April / 14./15. April



Halbfinale: 28./29. April / 5./6. Mai



Finale: 30. Mai, Puskás Aréna, Budapest

