UEFA Champions League Achtelfinale: Zeiten und wie man die Spiele diese Woche anschaut
Die Spiele dieser Woche sind Atleti gegen Tottenham, Newcastle gegen Barcelona, PSG gegen Chelsea und Real Madrid gegen Manchester City.
Die Champions League kehrt diese Woche zurück, mit dem interessantesten Teil des Wettbewerbs für viele: den K.-o.-Runden vom Achtelfinale bis zum Finale im Mai. Obwohl wir erst nächste Woche wissen, wer sich qualifiziert, beginnt das 180-minütige Spiel heute Dienstag mit Heimspielen für Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle und Atalanta. Am Mittwoch ist es Zeit für Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid und den herausragenden Spieler der vorherigen Runden, Bodo/Glimt, zu versuchen, sich vor dem Rückspiel nächste Woche einen guten Vorteil zu Hause aufzubauen.
Hier sind die Champions-League-Spiele, die Sie diese Woche nicht verpassen dürfen, mit den üblichen Anstoßzeiten. Seien Sie vorsichtig, dass Liverpool und Arsenal ihre Spiele heute und morgen in der Nachmittagsschicht bestreiten.
Achtelfinale der Champions League
Dienstag, 10. März:
- Galatasaray gegen Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Newcastle gegen Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Atleti gegen Tottenham: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Atalanta gegen Bayern: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Mittwoch, 11. März:
- Bayer Leverkusen gegen Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PSG gegen Chelsea: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bodo/Glimt gegen Sporting: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Real Madrid gegen Manchester City: 21:00 MET, 20:00 GMT
Rückspiel: Dienstag, 17. März:
- Sporting gegen Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea gegen PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City gegen Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Arsenal gegen Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Rückspiel: Mittwoch, 18. März:
- Barcelona gegen Newcastle: 18:45 MEZ, 17:45 GMT
- Tottenham gegen Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool gegen Galatasaray: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
- Bayern gegen Atalanta: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Wie man die Achtelrunde der Champions League anschaut:
Hier ist eine Liste von Fernsehsendern in Europa, auf denen Sie die UEFA Champions League-Spiele live verfolgen können, vom Achtelfinale dieser Woche bis zum Finale im Mai.
- Belgien: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Kroatien: HRT, Arena Sport
- Tschechien: TV Nova
- Dänemark: Viaplay
- Finnland: MTV Oy
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL, Sport 1
- Island: Syn, Viaplay
- Italien: Sky, Amazon Prime
- Niederlande: Ziggo Sport
- Norwegen: TV2 Norwegen
- Polen: Canal+
- Portugal: Sport TV, DAZN
- Republik Irland: RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spanien: Movistar+
- Schweden: Viaplay
- Türkei: TRT
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports, Amazon Prime, BBC
Und eine kurze Erinnerung an die bevorstehenden Termine:
- Viertelfinale: 7.–8. April / 14./15. April
- Halbfinale: 28./29. April / 5./6. Mai
- Finale: 30. Mai, Puskás Aréna, Budapest