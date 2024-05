Ubisofts XDefiant erscheint endlich noch in diesem Monat

HQ

Beyond Good & Evil 2, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Skull and Bones und viele andere. Ubisoft hat den Ruf, Spiele so oft zu verschieben, dass die Spieler anfangen zu glauben, dass wir nie ein fertiges Produkt zu sehen bekommen werden. XDefiant schien sich bereits im Oktober in diese Reihen einzureihen, aber das Warten wird bald ein Ende haben.

Ubisoft San Francisco enthüllt, dass XDefiant am 21. Mai für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen wird. Die Ankündigung bekräftigt, dass die Veröffentlichung des Spiels nur der Anfang ist, da jede Saison eine neue feindliche Fraktion, neue Waffen, neue Karten und mehr enthalten wird.