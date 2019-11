Ubisofts Betriebseinnahmen sinken um 90 Prozent, gegenüber dem Vorjahr

Während eines Investorentreffens enthüllte Ubisoft in der letzten Woche drastische Einbußen in ihrem Finanzsektor. Dass große Titel, wie The Division 2 und Ghost Recon: Breakpoint bei den Spielern nicht zündeten, stellt das Unternehmen vor Herausforderungen und bricht mit den hohen Erwartungen der Anleger. Im aktuellen Quartalsbericht werden operative Erträge in Höhe von 9,3 Millionen Euro aufgeschlüsselt, das entspricht einem Rückgang von 90,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Gesamtumsatz des französischen Konzerns beträgt 661,1 Millionen Euro, was ebenfalls ein leichter, aber deutlich seichterer Rückgang von 11,4 Prozent im Vergleich zu 2018 ist. Ubisoft erwähnt im Bericht, dass Rainbow Six: Siege weiterhin gutes Geld einfährt und mittlerweile 50 Millionen registrierte Spieler vorweist, was CEO Yves Guillemot mit Blick auf den eSports-Markt lobend hervorhob. Assassin's Creed Odyssey sei ebenfalls nach wie vor sehr beliebt. Für das dritte Quartal prognostiziert Ubisoft ebenfalls (für Anleger) bedrückende Aussichten, die weit unter den Ergebnissen des letzten Jahres liegen.

Quelle: WCCFTech.