Ubisofts Avatar-Spiel lässt noch eine ganze Weile auf sich warten

Vor einigen Tagen gab Ubisoft in ihrem aktuellen Quartalsbericht bekannt, dass sowohl Far Cry 6 als auch Rainbow Six: Quarantine verzögert wurden, um auf die sich verändernden Arbeitsbedingungen, die viele Menschen in diesem Jahr kennenlernen mussten, reagieren zu können. Neben diesen beiden Projekten wurde jedoch mindestens noch ein weiteres Game hinausgeschoben und zwar das geplante Avatar-Spiel, das auf den Filmen von James Cameron basiert.

Obwohl keine weiteren Informationen zu diesem Vorhaben bekanntgegeben wurden, wies das Unternehmen Investoren darauf hin, dass das Game voraussichtlich erst im Geschäftsquartal 2022-2023 veröffentlicht wird. Der Titel knüpft wahrscheinlich an den zweiten Kinofilm an und weil der ebenfalls erst kürzlich verschoben wurde, folgt das Spiel nun diesem Beispiel.

Während Far Cry 6 und Rainbow Six: Quarantine voraussichtlich im Geschäftsjahr 2021-2022 veröffentlicht werden (das im April nächsten Jahres beginnt), hat dieses noch unbenannte Vorhaben weiterhin kein konkretes Datum. Massive Entertainment, das Studio hinter den beiden The-Division-Spielen, entwickelt den PC- und Konsolentitel und setzt auf das Setting von Pandora.

