Ubisoft-Entwickler möchte aus Immortals: Fenyx Rising ein Franchise schaffen

Immortals: Fenyx Rising ist ein Spiel gewesen, das sich in Ubisofts traditioneller Open-World-Formel sehr wohl fühlt. Manche Fans sind dem Modell im Laufe der Jahre überdrüssig geworden, doch der Erfolg spricht für sich und deshalb wird nun über das Thema Fortsetzung(en) diskutiert. Zumindest der Entwickler Julien Galloudec, Associate Director bei Ubisoft Quebec, würde das Spiel gerne in ein großes Medien-Franchise verwandeln, enthüllte er kürzlich gegenüber Nintendo Everything.

"Der Fokus lag lange Zeit darauf sicherzustellen, dass wir mit dieser Gelegenheit etwas Großartiges erreichen können, etwas Neues [...]. Natürlich hoffen wir Entwickler, dass es etwas Größeres sein könnte und zu einem Franchise wird, aber wir fangen gerade erst an. In letzter Zeit denken wir darüber nach, wie wir dieses Universum erweitern können."

Im Moment konzentriert sich das Team auf die dritte Erweiterung namens "The Lost Gods", die am 22. April startet. Laut Galloudec liege es an den Fans, ob es in Zukunft weitere Immortals-Spiele geben könnte:

"[Wir] arbeiten gerade am DLC und das [stand] von Anfang an [unter dem Stern] 'Jetzt können wir andere Götter [und] Mythologien erforschen. Wir können dieses Universum mit neuen Charakteren, neuen Orten und neuen Geschichten erweitern.' Im Moment sind wir also mittendrin und stellen sicher, dass das Spiel großartig wird, dass wir einen großartigen DLC [abliefern]. Danach liegt alles letztlich bei den Spielern und wir hoffen, dass [möglichst viele The Lost Gods] ausprobieren und lieben wird. Wir hoffen, dass uns die Spieler die Chance geben, mit dem Franchise weiter zu machen, [denn] das ist natürlich das, worauf wir abzielen."

Abgesehen von den Bugs, die Immortals: Fenyx Rising zum Start plagten, schienen viele Leute mit dem Titel zufrieden zu sein - so sie der Ubisoft-Formel gegenüber generell positiv aufgestellt sind. Das Game bekommt ihr auf allen aktuellen Konsolen.