Ubisoft zensiert 10 Jahre alte Far Cry 4 in neuem Update

Far Cry war in der Vergangenheit eine Serie, in der das Wasser getestet wurde, wenn es um Nacktheit ging. Far Cry 3-Spieler riskierten, im schlechten Ende des Spiels in die Brust gestochen zu werden, nur um zum Beispiel einen Blick auf einige Brüste zu werfen.

In Far Cry 4 waren sowohl männliche als auch weibliche Nacktheit zu sehen, aber wie Mitglieder des Far Cry Reddit entdeckt haben, scheint dies zurückgefahren worden zu sein. Ein Modder in der Community, Lord_Antheron, fügte weitere Details hinzu und sagte, dass Änderungen an den Bild- und Audiodateien des Spiels vorgenommen wurden.

Sie stellen fest, dass das Yuma-Modell nicht verändert wurde, nur ihre Brust ist jetzt bedeckt. Das Gleiche gilt für Kalinag. In der Shanath-Arena-Mission hat Ajay jetzt auch einen Lendenschurz, der seine Genitalien bedeckt. Am 31. März gab es auch einen Patch für Far Cry 3, aber wir haben noch nicht gesehen, ob auch dieser ähnliche Änderungen mit sich bringt.

Im Moment sind wir uns nicht sicher, warum diese Änderungen vorgenommen wurden, aber Spekulationen deuten darauf hin, dass dank eines kürzlich angekündigten Deals mit Tencent, bei dem Ubisoft dem Unternehmen die Kontrolle über die Franchises Assassin's Creed, Rainbox Six und Far Cry überließ, eine strengere Zensur eingeführt wird.