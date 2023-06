Ubisoft zeigt tonnenweise mehr Assassin's Creed Mirage Gameplay

HQ

In ein paar Monaten wird das nächste große Assassin's Creed-Spiel sein Debüt geben, da Ubisoft Assassin's Creed Mirage am 12. Oktober veröffentlichen wird. Nach seinem kurzen Auftritt auf der PlayStation Showcase Ende Mai hat Ubisoft nun im Rahmen der Ubisoft Forward, einer Veranstaltung, bei der sowohl der Story-Trailer als auch ein erweiterter Teil des Gameplays enthüllt wurden, einen viel tieferen Blick auf das Spiel geworfen.

Im Gameplay sehen wir, wie Basim jagt und ein Attentat plant. Während des Videos bekräftigt Ubisoft erneut, dass Mirage ein Titel ist, der zu Assassin's Creed's Wurzeln zurückkehren möchte und daher Parkour und Stealth im Mittelpunkt stehen. Stealth wird als zuverlässig und vorhersehbar beschrieben, wobei Parkour als zugänglich und leicht zu meistern gilt, während der Nahkampf (falls Sie darauf zurückgreifen müssen) als Backup für den Fall angesehen wird, dass Stealth fehlschlägt.

Was die Art und Weise betrifft, wie Basim an die Eliminierung seines Ziels herangeht, sehen wir, dass eine Reihe typischer Assassin's Creed-Attacken verwendet werden, wie z. B. sich unter NPC-Gruppen zu mischen, sich in hohem Gras und Büschen zu verstecken, Werkzeuge zu verwenden, um Feinde abzulenken und bewegungsunfähig zu machen, und das alles, bevor er die Hidden Blade und Attentatskombinationen, um Bedrohungen zu besiegen, die sich Basim in den Weg stellen.

Einige der neueren Mechaniken, die im Spiel vorhanden sind, drehen sich darum, dass man Schützengegner ausschalten muss, bevor man Basims Vogelgefährten als Späher herbeirufen und einsetzen kann. Hinzu kommt ein neuer, übernatürlich aussehender Move, der es Basim ermöglicht, mehrere Feinde in schneller Folge zu planen und anzugreifen, fast wie ein rachsüchtiges Gespenst. Wenn es darum geht, das Hauptziel zu eliminieren, scheint Mirage eine Rückkehr der Alarme zu sehen, die ertönen und Feinde auf deine Anwesenheit aufmerksam machen.

Ansonsten wird uns wieder einmal gesagt, dass Ubisoft Bordeaux das NPC-Erkennungssystem verbessert, die KI-Reaktionen verbessert und neue Attentats-, Kombo-, Parier- und Finishing-Animationen eingeführt hat. Es wird auch scheinbar reitbare Kamele geben, mit denen Sie die offene Welt leichter bereisen können, was praktisch sein wird, da Ubisoft angibt, dass die Bagdad-Karte ungefähr die gleiche Größe wie Assassin's Creed Unity's Paris oder Assassin's Creed: Revelations' Konstantinopel.

Wenn er auf Basim zurückblickt, stehen ihm fünf Hauptwerkzeuge zur Verfügung, nämlich die Hidden Blade, ein Dolch, Rauchbomben, ein Blaspfeil und Wurfmesser - wobei jedes im Laufe der Geschichte aufgerüstet und verbessert werden kann.

Ubisoft Bordeaux merkte auch an, dass sich das Spiel jetzt in der letzten Phase der Produktion befindet, wobei sich das Team darauf konzentriert, es zu polieren. Vor diesem Hintergrund können Sie das Spiel oder seine Deluxe Edition derzeit zum Preis von 45 £/50 € oder 50 £/60 € vorbestellen, wobei Assassin's Creed Mirage am 12. Oktober erscheinen soll.