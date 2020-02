Ubisoft zählt mehr als 55 Millionen registrierte Spieler in Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege ist nicht wie geplant gestartet und hatte anfangs aufgrund mangelnder Inhalte und vieler technischer Mängel Probleme, die Spieler für sich begeistern zu können. Ubisoft gab jedoch nicht auf und kümmerte sich um die Kritikpunkte, was zum Aufbau einer soliden und stetig wachsenden Gaming-Community führte. In den letzten Jahren ist das Spiel immer größer geworden und im Oktober waren mehr Spieler gleichzeitig aktiv, als je zuvor. In einem Investorenbriefing sprach Ubisoft kürzlich sogar von 55 Millionen (registrierten) Spielern, die Rainbow Six: Siege spielen und Geld für Mikrotransaktionen, die Season-Pässe und andere Dinge im Spiel ausgeben.