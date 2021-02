Ubisoft wollte Arbeit an The Division 2 einstellen, doch Spielerzahlen sind zu hoch

Vor kurzem hat sich das Entwicklerteam von The Division 2 an Reddit gewandt, um die Fans darüber zu informieren, dass 2021 zusätzliche Inhalte für das Spiel erarbeitet...

Ubisoft hat sich in den letzten Jahren als Unternehmen bewiesen, das die eigenen Spiele langanhaltend mit substanziellen Content-Updates am Leben erhalten kann. Der...

In einem Livestream hat Ubisoft Massive diese Woche ein neues Update für ihren Third-Person-Shooter The Division 2 vorgestellt, mit dem das Spiel dazu in der Lage sein...

Massive Entertainment und Ubisoft haben diese Woche den neuen Raid von The Division 2 näher beschrieben. Acht erfahrene und gut ausgestattete Spieler dürfen sich am 30....

The Division 2: Kehrt Underground Operations zurück?

am 27. Mai 2020 um 11:02 NEWS. Von Lisa Dahlgren

Underground Operations, der Überlebensmodus auf zufällig generierten Karten aus The Division, könnte ein Comeback mit einem neuen Kniff in The Division 2 erleben. In...