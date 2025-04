Ubisoft wird nächste Woche Details zu Assassin's Creed Shadows Plänen für die Zeit nach der Veröffentlichung bekannt geben

HQ

Einiges von dem, was Ubisoft für die Post-Launch-Ära von Assassin's Creed Shadows auf Lager hat, wissen wir bereits, denn der französische Videospiel-Titan hat der Welt bereits alles über den Claws of Awaji DLC erzählt. Aber was wird Ubisoft sonst noch in das gut aufgenommene und sich gut verkaufende Action-RPG einbringen?

Wir werden es bald mit Sicherheit wissen, denn Ubisoft hat jetzt angekündigt, dass es am 30. April die Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung vorstellen und über Shadows sprechen wird. Die genauen Einzelheiten müssen noch enthüllt und bestätigt werden, aber wir wissen zumindest, dass die Informationen bereits am Mittwoch bekannt gegeben werden.

