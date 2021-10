HQ

Ubisoft hat sich am Abend die Zeit genommen, um den Prince-of-Persia-Fans zu versichern, dass ihre indischen Entwicklerteams in Pune und Mumbai weiterhin am Remake von The Sands of Time arbeiten. Der Titel sollte Ende Januar erscheinen, wurde aber bereits im Sommer auf 2022 verschoben. Dass wir so lange nichts davon gesehen oder gehört haben, deutet vielleicht darauf hin, dass die verantwortlichen Studios umfangreichere Änderungen am Spiel vornehmen. Das wünschen sich die Fans vermutlich auch.