Ubisoft will weitere Online-Konferenzen übertragen und mehr Games besprechen

Normalerweise hält uns Ubisoft ein-, vielleicht zweimal im Jahr in einer großen Videokonferenz über ihre neuen Entwicklungen auf dem Laufenden, doch da die E3 2020 abgesagt wurde, haben die Franzosen das Format angepasst. Der Verlag entschied sich wie so viele andere ebenfalls für eine digitale Veranstaltung und gestern startete die Pilotfolge. "Ubisoft Forward" sei jedoch keine einmalige Gelegenheit, erklärte Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, am Abend. Seine Firma habe "noch viel zu zeigen", weshalb der Geschäftsführer direkt ankündigte, dass in naher Zukunft ein weiterer Ubisoft-Forward-Stream stattfinden werde. Konkrete Daten wurden nicht mitgeteilt, aber wir hoffen sehr, dass neben den aktuellen Titeln auch Beyond Good & Evil 2, Skull & Bones und Gods & Monsters präsentiert werden. Vielleicht haben die Franzosen ja auch noch die eine oder andere Überraschung für uns parat?