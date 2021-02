Ubisoft will Rainbow Six: Quarantine vor Oktober ausliefern

You're watching Werben

Zu Rainbow Six: Quarantine hat sich Ubisoft bislang vor allem ausgeschwiegen, doch in wenigen Monaten soll der Titel erscheinen. Wie der französische Publisher Anfang Februar in einem Finanzbericht bestätigte, werde der kooperative Ego-Shooter bis zum 30. September 2021 erwartet. Es sei daran erinnert, dass die Entwicklung unter anderem aufgrund von COVID-19 verzögert wurde. Weitere Informationen zum Spiel wurden nicht mitgeteilt.

Bei der Veranstaltung wurde der Geschäftsführer Yves Guillemot auf den Namen von Rainbow Six: Quarantine angesprochen, der im Zusammenhang mit der anhaltenden Pandemie möglicherweise Konfliktpotential enthält. Der CEO stimmte diesem Gedanken zu und erklärte, das Thema in Zukunft neu bewerten zu wollen. Möglicherweise erwartet uns bis zur Veröffentlichung also eine Namensänderung - davor hat Ubisoft inzwischen keine Angst mehr.

Quelle: VG24/7.