Ubisoft wickelt Riders Republic in Prada ein

HQ

Die Modemarke Prada wird von Ubisoft ab sofort im Extremsporttitel Riders Republic verkauft. Dank der Zusammenarbeit haben Spieler die Chance, alleine oder mit Freunden an einem In-Game-Event teilzunehmen, das als „kreative Neuinterpretation" eines der bestehenden Schneeanlagen im Spiel beschrieben wird. Spieler nutzen speziell verzierte Geräte (Skier, ein Jumbo-Bike oder ein neues Freestyle-Schneemobil), um Punkte zu sammeln und Preise abzuräumen.

Durch die Teilnahme an den wöchentlichen Herausforderungen der "Shackdaddy Bandits" verdient ihr euch darüber hinaus ein neues In-Game-Outfit, das Prada designt hat. Am 16. Februar wird Prada ein Sponsorenprogramm in Riders Republic eröffnen, das es den Spielern ermöglicht, sich neue Ausrüstung und kosmetische Anpassungsgegenstände zu verdienen, wenn sie Aufträge für das Unternehmen abschließen.