Ubisoft: Watch Dogs: Legion ist so komplex, dass es fast nicht beschrieben werden kann

Watch Dogs: Legion hat eine interessante Prämisse, denn im Gegensatz zu seinen Vorgängern (und vielen anderen Spielen) hat das Actionspiel keinen fixen Protagonisten. Der zentrale Hauptcharakter wurde zugunsten einer ständig wechselnden Anzahl an Figuren mit eigenen Persönlichkeiten, Stärken und Schwächen ausgetauscht. Ubisoft hat mehrmals davon gesprochen, dass jeder in der fiktiven Stadt London für die eigene Sache angeworben werden kann, auf diese komplexe Simulation ist der Entwickler und Publisher ziemlich stolz.

In einem Interview mit Stevivor erzählte die Produzentin Ashley Johnson, dass die tatsächliche Umsetzung der Erfahrung so komplex sei, dass es schwierig wird, sie angemessen zu beschreiben:

"Ganz ehrlich, es wird so viele [...] Gespräche geben, die aus diesem Spiel hervorgehen. Wir haben über so viele Achsen hinweg Innovationen geschaffen, um [dieses Spiel] umzusetzen. Als jeder [NPC] zu spielen [...] - um dieses Versprechen wirklich zu erfüllen - das ist [aufwändig]. Dieses Spiel ist, zumindest was die Ambitionen betrifft, fast unbeschreiblich komplex."

Ob das stimmt, erfahren wir am 6. März 2020 auf PC, Xbox One und Playstation 4. In unserer letzten Vorschau erfahrt ihr mehr über die verschiedenen Themen von Watch Dogs: Legion.