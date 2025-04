Ubisoft war "eine großartige Ressource" für Mythic Quest /Side Quest und inspirierte sogar einige Handlungsbögen

HQ

Wie sich in unseren verschiedenen Rezensionen widerspiegelt, ist die alleinige Tatsache, dass Mythic Quest noch existiert, geschweige denn, dass es sich bereits über vier Staffeln und die Spin-off-Anthologie Side Quest erstreckte, etwas ebenso Unglaubliches, wie es von Fans der Videospielkultur gefeiert wird. Das meiste davon wäre ohne die Unterstützung der laufenden/expandierenden Show durch Apple TV+ und Ubisoft nicht möglich gewesen.

Die Arbeitsplatzkomödie hat die Umgebung und die Rollen, die in einem westlichen AAA-Spielestudio zu sehen sind, im wirklichen Leben effizient dargestellt, zusammen mit einer Menge der umliegenden Themen, aber immer auf urkomische oder sogar satirische Weise.

"Prophetisch", wie es Ashly Burch, Co-Executive Producer und Rachel-Darsteller, ausdrückte, als er mit Gamereactor über KI vs. menschliche Leistung sprach. Im selben Interview haben wir Co-Executive Producer John Howell Harris nach der Beteiligung von Ubisoft an dem Projekt gefragt.

"Kein Kommentar", lachte er, als er auf die ironischen Wortspiele und Schläge anspielte, die die Show einem gewissen bösen kanadischen Verleger zuwirft. "Nun, Ubisoft war großartig. Sie waren eine großartige Ressource, also machen wir die Details richtig. Wir können uns mit jeder Frage an sie wenden, wenn es um die Grundlagen der Spieleentwicklung und des Vertriebs von Spielen geht und was in dieser Welt vor sich geht", erklärt er später.

In dieser Hinsicht gab es bestimmte Szenarien und Handlungsbögen, die direkt vom französischen Verlag inspiriert waren, einschließlich eines sehr spezifischen Teils gegen Ende der ersten Episode von Side Quest:

"Ich meine, einer unserer Produzenten, der bei Ubisoft war - aber er ist inzwischen gegangen, er ist zu Netflix gegangen - er hat uns im Grunde die ganze Idee gegeben, dass Phil nach Japan geht und dieses Spiel vorführen muss", enthüllt er während unseres Gesprächs unten. "Ich will nicht noch mehr spoilern, aber im Grunde war das ein genaues Szenario, in dem er sich befand. In ein fremdes Land zu gehen und plötzlich vor kulturellen Attachés physisch demonstrieren zu müssen, wie ein Spiel funktioniert. Das war so, als er uns diese Geschichte erzählte, dachten wir, wir machen das."

"Sie waren also eine großartige Ressource, weil es nicht nur um die technische Seite geht. Sie haben diese Geschichten, bei denen man denkt: Okay, ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas irgendwo anders passiert ist. Es wird in unserer Geschichte auf eine Art und Weise funktionieren, die jeder verstehen wird, aber es ist auch, ich meine, das habe ich noch nie zuvor gesehen", schließt er in dem Video.

Neben trendigen Themen der Technologie- und Spielebranche befassen sich sowohl Mythic Quest als auch Side Quest mit breiteren Themen wie Arbeitssucht, Angstzuständen, Work-Life-Balance, Unsicherheit, Kreativität und mehr. Hast du es dir schon angesehen?