Ubisoft verwandelt Far Cry: Blood Dragon, Watch Dogs und Rayman in TV-Serien

In den letzten Jahren war Ubisoft sehr bemüht, die Bekanntheit der eigenen Marken auszubauen und ggf. auf die Leinwand zu bringen. Prince of Persia, Assassin's Creed und die Rabbids haben den Sprung zu Film und Serie bereits probiert, The Division und Splinter Cell werden diesem Beispiel folgen.

The Hollywood Reporter konnte kürzlich melden, dass das französische Unternehmen derzeit daran arbeite, Fernsehserien auf Basis ihrer eigenen Spiele zu produzieren. Unter anderem soll das Handyspiel Hungry Shark eine Abenteuerkomödie namens Hungry Shark Squad erhalten, was sich ebenso interessiert, wie schwachsinnig anhört (lieb gemeint). Auch Far Cry 3: Blood Dragon, Watch Dogs und Rayman soll es irgendwann auf die Bildschirme verschlagen, allerdings vollkommen animiert und ohne spielerische Interaktion.

Fans sollten nicht damit rechnen, dass diese filmischen Episoden die Geschichte die jeweiligen Spiele nacherzählen. Watch Dogs soll zum Beispiel auf ein Publikum abzielen, das unter 18 Jahre alt ist (es geht wohl um Superhacker im Teenager-Alter). Blood Dragon läuft unter dem Titel "Captain Laserhawk", der fiese Aliens aus verschiedenen Paralleluniversen vermöbelt. Die Zeit wird zeigen, ob diese Ideen besser als Film funktionieren, als in den Games.