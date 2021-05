Ubisoft verspricht, PS4- und Xbox-One-Versionen von Far Cry 6 zu zeigen

You're watching Werben

Als Cyberpunk 2077 im Dezember letzten Jahres herauskam, hatte CD Projekt Red mit Absicht kein Gameplay des Spiels auf Xbox One und PS4 gezeigt, weil das Spiel auf diesen Plattformen beim Start nicht besonders gut lief. Da sich der Fokus immer mehr auf die aktuelle Konsolengeneration verlagert, machen sich einige Spieler Sorgen, dass sich in Zukunft mehr Entwickler dazu entscheiden könnten, ihre Spiele auf ähnliche Weise zu veröffentlichen.

Ubisoft bestätigte im Interview mit VGC jedoch, dass sie Gameplay von Far Cry 6 auch auf diesen schwachen Systemen präsentieren werden, noch ehe das Spiel am 7. Oktober erscheint: "In den nächsten Wochen und Monaten werden wir definitiv mehr [Eindrücke der] verschiedenen Plattformen zeigen. Was ich sagen kann - und aktuell kann ich nicht auf die Spezifikationen oder ähnliches eingehen - ist, dass die vorherige Generation sowie die neue Xbox-Series und PS5-Generation einwandfrei läuft", behauptet David Grivel, Lead Gameplay Designer von Far Cry 6.

Grivel zufolge werde das Open-World-Spiel 60fps und 4K-Auflösung bieten. Unklar ist, auf welchen Systemen beide Einstellungen gleichzeitig dargestellt werden können. Auf Xbox One und PS4 läuft der Actiontitel wahrscheinlich nicht einmal annähernd in dieser Performance und deshalb ist es wichtig, dass sich Kunden vor dem Kauf über die Qualität aller Versionen ausgiebig informieren können.