Ubisoft verspricht "fundamentale Veränderungen" nach schweren Vorwürfen gegen Manager

In den letzten Wochen hat Ubisoft miterleben müssen, wie viele aktuelle und ehemalige Angestellte teils schwerwiegende Anschuldigungen gegen beschäftigte Personen in beinahe allen Firmenebenen des Unternehmens erhoben haben. Das prominenteste Beispiel betrifft den ehemaligen Creative Director von Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail, der überraschend die Verantwortung seines Großprojekts abgetreten hat.

Nachdem viele weitere Mitarbeiter den Mut gefunden haben und der Öffentlichkeit einen unangenehmen Einblick in die Arbeitsbedingungen bei Ubisoft eröffneten, wendet sich der Geschäftsführer Yves Guillemot in einem offenen Brief nun selbst zu Wort. Er adressiert einige Änderungen, die auf kurze und auf lange Sicht dafür sorgen sollen, dass Ubisofts nach außen kommunizierte Wertevorstellungen auch auf alle internen Aspekte der Firma und - nicht zuletzt - auf die Angestellten zutreffen.

Zu diesem Zweck werden zwei zentrale Anlaufstellen etabliert, die unabhängig voneinander dafür sorgen sollen, dass Ubisofts Arbeitsumgebung positiver und diverser wird. Außerdem werden anonyme Umfragen und regelmäßige Team-Meetings durchgeführt, in denen solche Dinge explizit angesprochen werden sollen. Dabei sollen laut dem CEO von Ubisoft auch externe Ansprechperson mit ins Boot geholt werden. Aktuell arbeiten unabhängige Kontrollinstanzen von außerhalb daran, die vielen Anschuldigungen zu untersuchen und das Geschehen im Auge zu behalten, um ein gerechtes Urteil fällen und notwendige Schritte unternehmen zu können, schreibt Guillemot. Auf diese Weise soll bei den Franzosen ein kollektiver Wechsel der Firmenstruktur ermöglicht werden:

"Wir müssen noch viel tun, um unsere Arbeitsweise und Zusammenarbeit zu verbessern, und ich bin persönlich bemüht, sicherzustellen, dass wir diese grundlegenden Änderungen vornehmen. Das müssen tiefgreifende Dinge sein und wir müssen Änderungen schnell auf allen Ebenen der Organisation implementieren."

"Insbesondere habe ich beschlossen, die Zusammensetzung der Redaktionen zu überarbeiten, unsere Personalprozesse zu transformieren und die Rechenschaftspflicht aller Manager in diesen Bereichen zu erhöhen."

Mehr Infos: Jason Schreier.