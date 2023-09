Ubisoft verrät, wie Assassin's Creed Mirage dich dafür bestraft, dass du nicht heimlich bist

HQ

Nach einem Abstecher in den kalten Norden mit Assassin's Creed Valhalla kehrt die berühmte Open-World-Serie mit dem kommenden Assassin's Creed Mirage zu ihren nahöstlichen Wurzeln zurück.

Wenn das heißere Klima nicht Motivation genug ist, im Schatten zu bleiben, hat sich Ubisoft Bordeaux darauf konzentriert, Mechaniken zu entwickeln, die die Tarnung unterstützen. Das bemerkenswerteste davon ist das Bekanntheitssystem, das auf dem Wanted-System der älteren Titel aufbaut.

In einem kürzlichen Interview mit Gamereactor erklärte Simon Arsenault, der Quest and World Director des Spiels, wie das neue System Anreize für Tarnung schafft, indem es Verbrechen bestraft und Ihre Fortbewegungsmöglichkeiten einschränkt:

"Wir haben auch einige höherstufige Mechaniken wie das Bekanntheitssystem, bei dem alle illegalen Handlungen in der Stadt bestraft werden, und dazu gehört nicht nur das Töten, sondern auch das Herausholen des Schwertes, das Schlagen von Menschen oder das Plündern einer Truhe. Fahndungsplakate tauchen auf, und schließlich schauen sich die Zivilisten die Plakate an und rufen nach Wachen, wenn Sie in der Nähe sind.

Wenn Sie nur auf Stufe eins des Bekanntheitssystems sind, können Sie auf die Dächer gehen und sind immer noch relativ frei von Problemen. Aber wenn Sie weiterhin illegale Aktionen durchführen, wird Ihre Bekanntheit steigen, und auf Stufe zwei haben Sie Ausguck auf den Dächern. Ihr Spielplatz auf den Dächern ist also nicht mehr so frei. All dies soll euch ermutigen, zur Tarnung zurückzukehren."

Im Interview mit Gamereactor sagte Simon Arsenault auch, dass Mirage, das das Kampfsystem von Valhalla beibehält, "ein bisschen bestrafend" ist, um die Tarnung zu fördern. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem vollständigen Interview mit dem Quest- und Weltdirektor.

Wenn Sie eine geführte Tour durch Bagdad aus dem 9. Jahrhundert bevorzugen, haben wir auch eine umfassende Vorschau auf Assassin's Creed Mirage für Sie.