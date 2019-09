Ubisoft "verfolgt" Gespräche über Crossplay in Ghost Recon: Breakpoint

Von Ghost Recon: Breakpoint haben wir mittlerweile einen ziemlich guten Eindruck, immerhin erscheint der Titel ja auch schon nächsten Monat. Im Gespräch mit dem Executive Producer Nouredine Abboud haben wir das Thema Crossplay angeschnitten, schließlich wird ein solches Feature für viele Spiele immer wichtiger. Die Antwort des Projektleiters klang positiv:

"Was wir im Hinblick auf das Crossplay tun werden, wird für die allgemeine Industrie Sinn ergeben", sagte Abboud. "Deshalb verfolgen wir es. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen mir keine spezifischen Informationen vor, aber wenn ihr euch anseht, was wir mit Wildlands [im] vorherigen Spiel gemacht haben und was wir hier anstellen, kann ich garantieren, dass wir das, was für unsere Community am meisten Sinn macht, verfolgen werden."

Für uns klingt diese Antwort so, als könnte Crossplay in Zukunft durchaus Realität werden. Das muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass es auch zum Start von Breakpoint am 4. Oktober bereitsteht. In unserer Vorschau haben wir viele Eindrücke gewinnen können, falls ihr Fragen zu PvP-Action, Kampagnen-Eindrücken, Anpassungsoptionen oder sonst etwas habt, immer her damit.

