Ubisoft veranstaltetAssassin's Creed Shadows im November ein audiovisuelles Konzert in London

HQ

Wenn man bedenkt, dass wir in den Lauf von Sucker Punch 's Ghost of Yotei starren, kann man leicht vergessen, dass wir Anfang des Jahres auch ein weiteres ausuferndes japanisches Abenteuer zu genießen hatten, als Ubisoft Assassin's Creed Shadows debütierte.

Bald können wir wieder in den Geist dieses Spiels eintauchen - vorausgesetzt, ihr habt es nicht kürzlich mit dem Claws of Awaji DLC getan - als Teil einer Live-Performance, die im November in London stattfindet. Unter dem Namen Assassin's Creed Shadows: A Live Band Experience wird es sich um ein audiovisuelles Konzert handeln, bei dem Songs aus dem Soundtrack live vom Künstler TEKE::TEKE und mit Hilfe von The Absolute Orchestra und Thunderdrum gespielt werden.

In einer Pressemitteilung spricht TEKE::TEKE darüber, Teil dieser Live-Performance zu sein: "Wir wollten schon lange unsere Songs aus Assassin's Creed Shadows zum Leben erwecken... Hinzufügen einer weiteren Ebene

zum Soundtrack, der auch außerhalb der Spielumgebung erlebbar ist und für euch live gespielt wird

begleitet von einer wunderschönen Streichergruppe... Wir arbeiten an etwas ganz Besonderem für die Fans, einem vollständigen audiovisuellen Erlebnis in einer unserer Lieblingsstädte, London!"

Für diejenigen, die sich fragen, ob diese Show irgendwann in mehr Städte auf der ganzen Welt kommen wird, streift TEKE::TEKE dies sogar ein bisschen mit "Hoffentlich kommen noch mehr Städte, aber für diejenigen, die dazu in der Lage sind, können wir es kaum erwarten, euch am 9. November zu sehen!"

Werbung:

Das genaue Datum für die Show ist der 9. November und der Veranstaltungsort ist der Islington Assembly Hall. Die Tickets werden bereits am Freitag, den 26. September, um 10:00 Uhr BST in den Verkauf gehen.