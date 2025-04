Ubisoft veranstaltet nächste Woche ein The Division 2 Showcase

HQ

Ubisoft und Massive haben kürzlich die Entscheidung getroffen, den nächsten DLC, der für The Division 2 geplant war, zu verschieben, während sie kurz darauf auch enthüllten, dass er als Battle for Brooklyn bekannt sein wird. Jetzt ist der Entwickler bereit, eine Menge Informationen über dieses nächste Kapitel des Actionspiels zu präsentieren, da ein The Division 2 Showcase angekündigt wurde.

Es wird am 23. April stattfinden, zu einem Zeitpunkt, den Ubisoft noch nicht festgelegt hat. Er wird Informationen zu Battle for Brooklyn präsentieren und tonnenweise Gameplay für diesen kommenden DLC zeigen, wahrscheinlich sogar bestätigen, wann er sein großes Debüt geben wird.

Die Show wird auf YouTube stattfinden, wobei Ubisoft auch verspricht, den Link Premiere " bald" zu teilen.

Freuen Sie sich auf mehr The Division 2 ?