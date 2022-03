Ubisoft unterstützt Mitarbeiter in der Ukraine mit finanzieller und logistischer Hilfe

HQ

Die Ukraine ist genau wie Polen nach dem Fall der Sowjetunion ein wichtiger Standort in der Videospielindustrie geworden und Firmen wie Ubisoft haben dort eigene Unternehmungen angesiedelt. Der französische Publisher beschäftigt in der Ukraine derzeit (laut Linkedin) 137 Menschen und deshalb betrifft sie der Krieg mit Russland sehr direkt. Das Unternehmen informiert uns darüber, wie sie den Leuten helfen wollen, die in diesem militärischen Konflikt gefangen sind:

"Wir haben alternative Unterkünfte in den Nachbarländern eingerichtet, in denen unsere Kollegen und ihre Familien unterkommen können, wenn sie das wünschen und [die Flucht antreten] können. Um mit all unseren Teammitgliedern in engem Kontakt zu bleiben, hat Ubisoft spezielle Hotlines eingerichtet, die [den Betroffenen] persönliche Unterstützung und Hilfe zukommen lassen können. Außerdem haben wir ein Notfall-Kommunikationssystem eingerichtet, um sicherzustellen, dass wir unter allen Umständen mit unseren Kollegen in Kontakt bleiben können. Wir stehen unseren Teams in der Ukraine zur Seite und werden unsere Unterstützung ausweiten [...], je nachdem wie sich die Situation entwickelt."

Der Konzern habe den betroffenen Entwicklern Lohnvorauszahlungen zur Verfügung gestellt, damit sie auf unerwartete Kosten vorbereitet sind. Das Unternehmen spendet zudem 200.000 Euro an das Ukrainische Rote Kreuz und die Organisation Save the Children.