Ubisoft: „Unser Ziel ist es nicht, eine bestimmte Agenda zu unterstützen"

Wenn Sie in den letzten Jahren soziale Medien genutzt haben, wissen Sie, dass es viele gibt, die glauben, dass die Unterhaltungsindustrie heute zu stark von der sogenannten DEI-Denkweise (Diversity, Equity and Inclusion) getrieben wird, was nach Ansicht einiger Kritiker dem Unterhaltungswert abträglich ist, wenn Checklisten abgehakt und dem Publikum Agenden auferlegt werden.

Das Wort "woke" wird oft freizügig verwendet, scheint aber immer schwieriger zu definieren, da die lautesten Stimmen es heutzutage für so ziemlich alles verwenden. Ein Unternehmen, das jedoch immer wieder als "woke" bezeichnet wird und weithin dafür kritisiert wurde, dass es versucht, Agenden voranzutreiben, ist Ubisoft. So sehr, dass es jetzt so aussieht, als ob das Geschäftsmodell anfängt, Schläge zu bekommen, da einige sich weigern, ihre Titel zu spielen, wobei der kommende Assassin's Creed Shadows stark kritisiert wird.

In einem offenen Brief an die Mitarbeiter des Unternehmens (via Insider Gaming) über den Status des Unternehmens kommentiert CEO Yves Guillemot nun die Vorwürfe gegen Ubisoft und sagt, dass sie keine Agenda haben, sondern sich mit Unterhaltung beschäftigen, von der sie wollen, dass alle Spaß haben:

"Ich möchte auf die jüngste polarisierte Berichterstattung über unsere kreativen Entscheidungen eingehen. Wir sind ein Unterhaltungsunternehmen. Daher ist es unser Ziel nicht, eine bestimmte Agenda zu unterstützen. Unsere Mission war es schon immer, die Spieler zu unterhalten und ihr Leben mit originellen und unvergesslichen Erlebnissen zu bereichern, die bei einem globalen Publikum Anklang finden."

Sind diese Vorwürfe Ihrer Meinung nach unvernünftig gegen Ubisoft oder gehen deren DEI-Bemühungen auf Kosten des Unterhaltungswerts?