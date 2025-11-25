Ubisoft und FX arbeiten für eine Far Cry TV-Serie zusammen.

HQ

Ubisoft ist einer der aggressiveren Videospiel-Publisher, wenn es darum geht, Adaptionen seiner geliebten Serien und Franchises zu erstellen, denn in der Vergangenheit haben wir gesehen, wie der französische Titan einen Assassin's Creed Film und sogar einen Werewolves Within Film veröffentlicht hat. Dies kommt dann zusätzlich zur Premiere der Animes Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix und Splinter Cell: Deathwatch, Mythic Quest und Side Quest für Apple TV, mit Plänen, eine Assassin's Creed Serie, einen Watch Dogs Film (der bereits produziert wurde) und auch einen Riders Republic Film zu machen. Jetzt ist ein weiteres Projekt zu dieser Besetzung gestoßen.

Es wurde enthüllt, dass Ubisoft und FX gemeinsam eine Far Cry TV -Serie bilden. Die Serie basiert auf der beliebten und langjährigen Spieleserie, wird aber keine direkte Adaption eines bestimmten Spiels sein, sondern stattdessen "ein neues Setting und eine neue Besetzung von Charakteren zeigen". Im Grunde solltest du nicht erwarten, Vaas oder die Seed Familie in diesem Projekt als Beispiele zu sehen.

Ansonsten wird uns gesagt, dass die Show von Rob Mac (auch bekannt als Rob McElhenney, bevor er offiziell seinen Namen änderte) über seine More Better Productions Firma produziert wird, sowie von Alien: Earth Mastermind Noah Hawley über seine 26 Keys Firma. Mac wird außerdem die Hauptrolle in der Serie übernehmen und in irgendeiner Form auftreten.

Über die Umsetzung dieser Show sagte Hawley: "Was ich an der Far Cry-Spielreihe liebe, ist, dass es eine Anthologie ist. Jedes Spiel ist eine Variation eines Themas, genauso wie jede Fargo-Staffel eine Variation eines Themas ist. Eine große Actionshow zu schaffen, die sich von Jahr zu Jahr ändern kann und dabei stets die Natur der Menschheit durch diese komplexe und chaotische Linse zu erforschen, ist ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich, mit Rob zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsam respektlose, ehrgeizige Sensibilität auf die Leinwand zu bringen."

Mac ging dann ein wenig darauf ein: "Mit Noah Hawley zusammenzuarbeiten, ist ein wahrer Traum. Ubisoft war bemerkenswert großzügig und hat uns eine der ikonischsten Videospielwelten aller Zeiten anvertraut. Und trotz allem unterstützt mich meine FX-Familie weiterhin mit ihrem ständigen Glauben und ihrer Unterstützung."

Da die Ankündigung noch sehr frisch ist, sollten Sie noch keine Neuigkeiten zu Besetzungen oder Handlungssträngen erwarten, auch wenn wir wissen, dass die Serie, wenn die Premiere ansteht, in den USA auf Hulu und auf Disney+ weltweit Premiere feiern wird.