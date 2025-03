Ubisoft und Anti-Social Social Club schließen sich für die Assassin's Creed Shadows Kollektion zusammen

HQ

Wenn ihr in letzter Zeit eine Menge Zeit im feudalen Japan in Assassin's Creed Shadows verbracht habt und nach einer Möglichkeit gesucht habt, euer Interesse an Ubisofts neuestem Projekt weiter zu zeigen, haben wir etwas, das wahrscheinlich einen Blick wert ist.

Das Bekleidungsunternehmen Anti-Social Social Club hat eine Zusammenarbeit mit Ubisoft angekündigt, bei der die beiden gemeinsam an einer Reihe von Kleidungsstücken rund um Shadows arbeiten werden. Die Kollektion umfasst eine Reihe von Artikeln, sei es T-Shirts, Hoodies, Jacken, Trainingsanzüge, Fußballtrikots und sogar Glaswaren zum Auffüllen und Anstoßen mit Sake.

Die Kollektion wird später in dieser Woche, am 29. März um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ, live gehen, und ihr könnt hier vorbeischauen, um einige Gegenstände abzuholen, sobald sie verfügbar sind. Es sollte gesagt werden, dass die Kleidung des Unternehmens dazu neigt, sehr schnell ausverkauft zu sein, daher ist es am besten, so schnell wie möglich einzusteigen.

