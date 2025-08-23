Ubisoft überrascht mit neuen kostenlosen Mirage-Inhalten

HQ

Gute Nachrichten für alle, die den mittlerweile zweijährigen Assassin's Creed Mirage genossen haben - oder immer noch spielen. Ein brandneues Kapitel ist auf dem Weg und führt uns in die historische Stadt AlUla in Medina, die noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll. Die Erweiterung wird komplett kostenlos sein, und daneben wird auch das Basisspiel eine Reihe von Verbesserungen erhalten.

Die Ankündigung kam kurz nach dem Ende der Gamescom, und obwohl es eine angenehme Überraschung ist, kursieren Spekulationen über neue Mirage-Inhalte schon seit geraumer Zeit. Anfang des Frühjahrs berichtete die französische Zeitung Les Echoes über eine mögliche Verbindung zwischen Ubisoft und dem umstrittenen Public Investment Fund aus Saudi-Arabien.

Dass AlUla nun Teil des Assassin's Creed-Universums wird, fühlt sich wie eine natürliche Ergänzung an. Der Ort gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und scheint mit seinen dramatischen Felsformationen wie geschaffen für Klettern, Erkundungen und Parkour im Assassin's Creed-Stil.

Die einzige Frage, die bleibt: Werdet ihr spielen, wenn es später in diesem Jahr erscheint?