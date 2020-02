Ubisoft übernimmt Berliner Handyspiel-Entwickler Kolibri Games

Ubisoft hat heute den Quasi-Kauf des in Berlin ansässigen Entwicklers von Handyspielen Kolibri Games bekanntgegeben. Sie besitzen derzeit 75 Prozent der Unternehmensaktien und wollen den Rest der Firma in den nächsten vier Jahren kaufen, falls vereinbarte Bedingungen eingehalten werden. Der Handel trat am 31. Januar in Kraft und Ubisoft Mobile hofft damit, die Ubisoft-Präsenz im mobilen Sektor vorantreiben zu können. Der Publisher geht davon aus, dass der Umsatz des Geschäftsbereichs Mobile Gaming in den kommenden Jahren steigen wird.

Bereits im vergangenen Sommer hat Ubisoft das Pariser Studio Green Panda Games auf ähnlichem Wege erworben. Sowohl Green Panda (Idle Roller Coaster, Idle Human, Idle Construction 3D) als auch Kolibri (Idle Miner Tycoon, Idle Factory Tycoon) haben mehrere erfolgreiche Idle-/Clicker-Games veröffentlicht, in denen man nur ab und zu tätig wird, während man eigentlich etwas Spannenderes macht.