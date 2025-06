Ubisoft über die Anpassung der Charaktere von Rainbow Six: Siege X für Dual Front: "Einige von ihnen brauchen drastische Änderungen"

HQ

Mit Rainbow Six: Siege X, die nächste Woche, am 10. Juni, ihre große Ankunft feiert, ist eine der wichtigsten Neuerungen des Spiels, mit der viele vertraut sein werden, der neue Modus Dual Front. Dabei handelt es sich um eine 6v6-Alternative, bei der das typische Format Attacker gegen Defender gegen einen neuen Stil eingetauscht wird, bei dem zwei Teams in einer Tauzieh-ähnlichen Aktivität gegeneinander antreten, die nicht in definierte Runden aufgeteilt ist. Im Grunde genommen kann man jetzt ein Defender Operator verwenden, um in die Offensive zu gehen, und umgekehrt mit Attackers, aber das bedeutete sicherlich etwas Arbeit hinter den Kulissen, um sicherzustellen, dass diese Charaktere vielseitigere Rollen spielen konnten?

Das ist genau die Frage, die ich Creative Director Alexander Karpazis gestellt habe, wobei mir im folgenden Interview (mit lokalisierten Untertiteln) Folgendes gesagt wurde:

"Oh, nicht einmal ein bisschen... Sie brauchten... Einige von ihnen müssen drastisch geändert werden, und deshalb sind sie nicht in der ersten Version von Dual Front enthalten.

"Wir haben eine Liste von 35 Operatoren, aus denen man wählen kann, und wir lieben das neue Spiel, das man bekommt, wenn man einen Angreifer in eine Verteidiger-Situation versetzt, oder einen Verteidiger in eine Angreifer-Situation. Das ist es, was es wirklich nach Siege anfühlt, aber wirklich frisch. Neue Strategien, die Sie mit anderen Operatoren kombinieren, von denen Sie vorher nie gedacht hätten, dass Sie sie könnten.

"Aber wir haben einige Betreiber, die Veränderungen brauchen, vor allem solche, die über globale Fähigkeiten verfügen. Du hast deinen Löwen und deinen Dokkaebi. Sie funktionieren einfach nicht auf einer 6v6-Karte, die diesen Maßstab hat. Also nehmen wir uns etwas mehr Zeit, um sie zu optimieren.

"Bei Dual Front gibt es auch eine kleine Anpassung an die Geschwindigkeit, mit der man sein Gadget oder seine Fähigkeiten einsetzen kann. Also mussten wir einige kleinere Balancing-Änderungen vornehmen. Und es gibt einige, die in Zukunft noch größere brauchen werden. Aber sie kommen."

Darauf aufbauend habe ich Karpazis auch gefragt, ob die Ankunft von Dual Front Einfluss darauf haben wird, wie Operators in Zukunft grundlegend gestaltet werden. Seine Antwort wird auf jeden Fall langjährige und eingefleischte Siege Fans erfreuen.

"Um 100 % ehrlich zu sein, wollten wir diese Art von Verantwortung nicht auf das Team übertragen, das neue Bediener entwickelt. Zunächst einmal haben sie gerade eine sehr komplexe Aufgabe, nämlich einen neuen Operator einzuführen, der aufregend ist, Spaß macht und mit jedem anderen Operator in unserem 5v5-Kernspielmodus zusammenarbeitet.

"Trotzdem wollen wir versuchen, den neuen Betreiber so schnell wie möglich in Dual Front einzuführen. Und das werden wir vorantreiben. Es ist eine zusätzliche Ebene der Komplexität für das Team, aber sie haben sich der Herausforderung wirklich gut gestellt."

Bleiben Sie dran für unsere vollständigen Gedanken zu Rainbow Six: Siege X, passend zum Start nächste Woche.