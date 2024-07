Ubisoft über Assassin's Creed Shadows Gegenreaktion: "Wir entschuldigen uns aufrichtig"

HQ

Es scheint, als ob die Kritik vor allem von japanischen Fans am kommenden Assassin's Creed Shadows, der im feudalen Japan spielt, endlich einen Siedepunkt erreicht hat und Ubisoft dazu veranlasst hat, darauf zu reagieren.

In einer Erklärung in den sozialen Medien hat der französische Verlag sowohl versucht, seine Designentscheidungen für AC Shadows zu erklären, als auch sich gleichzeitig zu entschuldigen.

Ubisoft erklärt: "Unsere Absicht war es nie, eines unserer Assassin's Creed-Spiele, einschließlich Assassin's Creed Shadows, als sachliche Darstellung der Geschichte oder historischer Charaktere zu präsentieren. Stattdessen wollen wir Neugier wecken und die Spieler dazu ermutigen, die historischen Schauplätze, von denen wir uns inspirieren lassen, zu erkunden und mehr über sie zu erfahren.

"Assassin's Creed Shadows ist in erster Linie als unterhaltsames Videospiel konzipiert, das eine fesselnde, historische Fiktion erzählt, die im feudalen Japan spielt.

"Unser Team hat intensiv mit externen Beratern, Historikern, Forschern und internen Teams bei Ubisoft Japan zusammengearbeitet, um unsere kreativen Entscheidungen zu treffen.

"Trotz dieser anhaltenden Bemühungen erkennen wir an, dass einige Elemente in unseren Werbematerialien in der japanischen Gemeinschaft Besorgnis ausgelöst haben. Dafür entschuldigen wir uns aufrichtig."

Ubisoft bekräftigt dann, dass es weiterhin konsultiert und zusammenarbeiten und auf die konstruktive Kritik eingehen wird, die geäußert wurde.

Das Unternehmen ging auch kurz auf die laufende Yasuke-Diskussion ein und merkte an: "Obwohl Yasuke in Assassin's Creed Shadows als Samurai dargestellt wird, erkennen wir an, dass dies eine Frage der Debatte und Diskussion ist. Wir haben dies sorgfältig in unsere Erzählung eingewoben und mit unserem anderen Hauptcharakter, dem japanischen Shinobi Naoe, der im Spiel ebenso wichtig ist, bieten unsere beiden Protagonisten den Spielern unterschiedliche Spielstile."

Lesen Sie die vollständige Erklärung unten.