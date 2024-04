Ubisoft Toronto wird wahrscheinlich Splinter Cell Remake im Juni zeigen

HQ

Ubisoft kündigte gestern an, dass sie am 10. Juni einen Showcase veranstalten werden, in dem wir sehen werden, was der französische Publisher für das kommende Jahr geplant hat.

Wir haben spekuliert, dass wir "Assassin's Creed Codename Red", Star Wars Outlaws und Evil Empire's Prince of Persia Roguelite zu sehen bekommen könnten. Vergessen wir nicht Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, eines der neuen Far Cry-Spiele, ein neues Ghost Recon, Rayman und andere Möglichkeiten." Und es scheint, als ob eines dieser Spiele jetzt stark angedeutet wird, um gezeigt zu werden.

Zur gleichen Zeit, als Ubisoft sein Event ankündigte, beschloss Ubisoft Toronto, seinen Facebook-Header und sein Profilbild in Splinter Cell Remake zu ändern. Sie können sich unten ansehen, wie es aussieht.

Was hältst du von der neuen Überschrift, einem sehr seltsamen Zufall oder einem ganz bewussten Hinweis auf Dinge, die kommen werden?