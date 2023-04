Ubisoft teilt eine Reihe zusätzlicher Details zu The Division: Heartland

HQ

Die diesjährige Division Day war ziemlich vollgepackt mit Neuigkeiten und Informationen, aber es fehlte deutlich an Veröffentlichungsterminen. Dies ist genau die Situation, die mit The Division: Heartland aufgetreten ist, einem der größten und scheinbar nächstgelegenen kommenden Projekte von Ubisoft.

Im Rahmen des jährlichen Events werden uns ein paar zusätzliche Fakten über diesen Plünderer-Shooter erzählt, und dazu gehört, dass die Spieler im Spiel in die Rolle eines Division-Agenten schlüpfen, der die Aufgabe hat, die Stadt Silver Creek vor Invasionen und Schurkenfraktionen zu schützen - und gleichzeitig herauszufinden, warum der ländliche Teil Amerikas von den Dollar Flu .

Das Spiel wird auch direkt an die The Division's-Zeitleiste anknüpfen und neue Charaktere und Handlungsstränge für die Spieler zum Auspacken bringen, zusätzlich zu ähnlichen Gameplay-Systemen wie bei den Haupttiteln.

Wann immer das Spiel auf PC und Konsolen startet, wird uns gesagt, dass die Spieler am ersten Tag beim Aufbau einer Operationsbasis helfen müssen, mit der Missionen in die lokale Stadt gestartet werden. Dies dient als Drehscheibe und führt dazu, dass Sie mit der Beute, die Sie in Missionen gefunden haben, hierher zurückkehren, die gelagert oder zur Verbesserung Ihres Charakters verwendet werden können, um schwierigere Aktivitäten ausführen zu können.

Das Spiel wird auch drei Spezialklassen haben, die eingebaut werden können, wobei jede es Ihnen ermöglicht, den Kampf und die ländliche Welt unterschiedlich anzugehen.

In Bezug auf die Welt wird uns gesagt, dass sie tagsüber herausfordernd, aber zugänglich sein wird, aber nachts unglaublich gefährlich wird, wenn mächtigere und tödlichere Feinde aus den Holzwerken kriechen. Es wird auch Contaminated Gebiete geben, die spezielle Ausrüstung erfordern, um sie zu erkunden, aber Sie wahrscheinlich mit besserer Ausrüstung belohnen werden. Es wird auch abtrünnige Agenten geben, denen man sich im Spiel stellen und sie überwinden muss.

Ubisoft hat auch bestätigt, dass The Division: Heartland ein Live-Spiel sein wird, das darauf abzielt, seine Geschichte zu erzählen und im Laufe der Zeit zu wachsen, indem es Ubisoft einen weiteren Live-Service-Titel hinzufügt.

Es wurde nicht erwähnt, wann das Spiel debütieren wird, aber uns wurde gesagt, dass es bald eine weitere Testphase geben wird, und dass Einladungen dafür ähnlich funktionieren werden wie die laufende XDefiant-Beta, die es eingeladenen Spielern ermöglicht, weitere fünf Einladungen an jeden zu verteilen, den sie wünschen.

Ubisoft rundete mit der Ankündigung ab, dass in diesem Sommer weitere The Division: Heartland-Neuigkeiten kommen werden - die, wenn wir raten müssten, wahrscheinlich am 12. Juni am Ubisoft Connect sein werden.