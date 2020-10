Ubisoft: Technische Infos zu NextGen-Titeln

Auf der offiziellen Ubisoft-Webseite hat der französische Publisher eine Übersicht veröffentlicht, die technische Details zu nahenden Ubisoft-Spielen auf PlayStation 5, Xbox Series X und S verrät.

Von wenigen Ausnahmen wie Watch Dogs: Legion abgesehen, wird für die meisten Spiele auf PlayStation 5 und Xbox Series X 4K mit 60 Frames pro Sekunde versprochen. Dazu zählen Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, For Honor und Riders Republic. Für Rainbow Six Siege wird hingegen 4K mit 120 Frames pro Sekunde versprochen.

Damit ihr euch einen möglichst detaillierten Eindruck verschaffen könnt, empfehlen wir einen Blick auf Ubisoft.com.