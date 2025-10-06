Ubisoft teasert das zweijährige Jubiläum von Assassin's Creed Mirage Valley of Memory-Update an

HQ

Anfang des Jahres versprach Ubisoft eine Rückkehr zu Assassin's Creed Mirage in Form von neuen Inhalten für das Spiel. Schneiden Sie zu dieser Woche, am 6. Oktober, und wir werden gleich viel mehr darüber erfahren, wie diese Rückkehr aussieht.

Es wurde ein Teaser veröffentlicht, der Valley of Memory enthüllt, ein neues kostenloses Update für das Spiel, das das zweijährige Jubiläum seiner Veröffentlichung feiern wird. Wir wissen nicht, wann es erscheinen wird oder was es genau beinhalten wird, aber wir wissen, dass wir diese Antworten wahrscheinlich schon heute Nachmittag um 17:00 Uhr BST/18:00 Uhr MESZ erhalten werden, wenn die vollständige Enthüllung des Updates stattfindet.

Um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was kommen wird, schaut euch den Teaser-Trailer für das Update unten an, und wenn ihr Assassin's Creed Mirage noch nicht selbst erlebt habt, seht euch unsere vollständige Rezension des Spiels an.